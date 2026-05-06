Hoffnung auf rasches Kriegsende in Nahost sorgt an Börsen für Schub

Keystone-SDA

Die internationalen Börsen haben am Mittwoch starken Rückenwind erhalten und deutlich zugelegt. Die Aktienmärkte profitieren von der Hoffnung, dass die USA und der Iran das Kriegsbeil bald begraben könnten.

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(Keystone-SDA) Die positive Stimmung wurde im Handelsverlauf von einer Meldung des Nachrichtenportals Axios befeuert, wonach die beiden Kriegsparteien kurz vor einer Einigung auf ein Ende des Konflikts stünden. Positiv ins Gewicht fielen zudem zahlreiche gute Firmenergebnisse, etwa aus der Tech-Branche.

Im Konflikt um den Iran stehen die Zeichen vorerst auf Deeskalation und das beeinflusste auch die Ölpreise positiv. So ist der Preis für ein Fass der Nordsee-Sorte Brent über Nacht in den Bereich von rund 107 US-Dollar gesunken und nach den neuen Spekulationen um eine Friedenseinigung gar auf unter 104 Dollar.

Davon getragen rückte der Schweizer Leitindex gegen Mittag um 2,2 Prozent auf 13’335 Punkte vor. An den europäischen Märkten konnten der Dax in Frankfurt mit 2,4 Prozent, der Cac 40 in Paris mit 2,2 Prozent oder der Ftse 100 in London mit 2,1 Prozent ebenfalls kräftig zulegen. Und auch an der Wall Street in New York kündigte sich eine festere Eröffnung an.

Am Schweizer Markt dominierte die Farbe grün, wobei der Aufschwung von den defensiven Schwergewichten Novartis (+1,8 Prozent), Roche (+1,6 Prozent) und Nestlé (+1,5 Prozent) mitgetragen wurde. Noch deutlicher ging es mit den UBS-Papieren (+3,4 Prozent) oder konjunktursensiblen Werten wie den Aktien des Schmuck- und Uhrenkonzerns Richemont (+6,1 Prozent) oder dem Logistiker Kühne+Nagel (+4,5 Prozent) nach oben.

Die Titel des Augenheilkonzerns Alcon brachen dagegen nach Quartalszahlen um 6,6 Prozent ein und knüpften an den seit Jahresbeginn andauernden Abwärtstrend an. Analysten sorgten sich vor dem Wettbewerbsdruck im Bereich Implantate. Und auch die Titel des Computerzubehörherstellers Logitech (-0,3 Prozent) standen nach Zahlen im Minus.