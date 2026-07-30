Hoher Sachschaden nach Brand der Turnhalle in Dättwil AG

Keystone-SDA

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Beim Grossbrand der Turnhalle in Dättwil AG ist am Mittwochnachmittag ein hoher Sachschaden entstanden. Die komplexen Löscharbeiten dauerten nach Angaben der Kantonspolizei bis am Donnerstagmorgen. Die Brandursache ist unklar.

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(Keystone-SDA) Auch am Donnerstag stehe ein Aufgebot der Feuerwehr im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu halten, teilte die Kantonspolizei Aargau mit. Der Einsatz der Feuerwehr habe ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindert.

Eine Drittperson hatte am Mittwoch um 14.30 Uhr gemeldet, dass beim Dachstock der Turnhalle in Dättwil eine starke Rauchentwicklung festzustellen sei. Umgehend wurde die Stützpunktfeuerwehr Baden mit einem Grossaufgebot alarmiert, wie die Polizei weiter berichtete.

Auch die Angehörigen der Feuerwehren Wettingen, Brugg und Spreitenbach-Killwangen sowie die Stützpunktfeuerwehr Zurzach seien zur Unterstützung beigezogen worden.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich gemäss Polizeiangaben mutmasslich keine Personen im Gebäude. Nach dem Löscheinsatz musste ein Angehöriger der Feuerwehr medizinisch betreut werden. Weitere Personen wurden laut Polizei nicht verletzt.