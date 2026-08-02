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Holcim vereinbart Verkauf des Geschäfts auf den Philippinen

Keystone-SDA

Holcim hat mit Huaxin Building Materials eine Vereinbarung über den Verkauf ihres Geschäfts auf den Philippinen unterzeichnet. Die Transaktion umfasst zunächst den Verkauf eines Anteils von 67,623 Prozent für 527 Millionen US-Dollar.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nach dem Verkauf dieser Mehrheitsbeteiligung sehe vor, dass Holcim ihren verbleibenden Anteil von rund 31 Prozent innerhalb eines Zeitraums von drei bis fünf Jahren veräussere. Dabei sei ein Mindestverkaufspreis von 280 Millionen US-Dollar garantiert.

Daraus ergibt sich laut Holcim eine Gesamtbewertung von 807 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus könne Holcim von einem zusätzlichen Mittelzufluss profitieren, sofern in diesem Zeitraum weiterer Unternehmenswert geschaffen wird.

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen und regulatorischen Genehmigungen. Der Verkauf der Mehrheitsbeteiligung soll voraussichtlich im ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen werden.

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