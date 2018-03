Holderbank: Expansion in Portugal fraglich

Dieser Inhalt wurde am 3. August 2000 07:53 publiziert 03. August 2000 - 07:53

In der Übernahmeschlacht um den portugiesischen Zementhersteller Cimpor erschwert sich die Situation für den Schweizer Zementkonzern Holderbank: Die französische Lafarge hat ihre Beteiligung an Cimpor auf beinahe zehn Prozent von 5,47 Prozent erhöht.

Lafarge hatte Cimpor kürzlich eine strategische Allianz angeboten, falls die angekündigte Übernahme durch Holderbank und den portugiesischen Partner und Cimpor- Aktionär Secil scheitern sollte.



Die portugiesische Regierung ist gegen die Übernahme, vor allem weil Holderbank Cimpor aufteilen will. Holderbank würde demnach die Kontrolle über das portugiesische Geschäft von Cimpor übernehmen.



Wie aus Branchenkreisen am Mittwoch (02.08.) zu vernehmen war, hält die portugiesische Regierung einen Anteil von rund 15 Prozent an Cimpor. Zuvor war von 12,7 Prozent die Rede gewesen.



An einer Generalversammlung am 11. August stimmen die Cimpor- Aktionäre über einen Antrag von Secil ab, wonach die zehn Prozent- Begrenzung der Stimmrechte aufgehoben werden soll. Für Holderbank und Secil ist der Antrag, der für eine Annahme zwei Drittel der Stimmen benötigt, entscheidend für ein Übernahmeangebot.



Die weiteren Grossaktionäre sind Secil, die über einen Anteil von fast zehn Prozent verfügen dürfte, das portugiesische Bauunternehmen Teixeira Duarte mit rund elf Prozent, die portugiesische Bank BPI mit zehn Prozent und Banco Comercial Portugues mit rund sieben Prozent.



