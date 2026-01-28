Holländer infolge Unfalls im Gotthard-Strassentunnel verstorben

Keystone-SDA

Der Mitte Januar im Gotthard-Strassentunnel verunfallte niederländische Autofahrer ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Dies teilte die Tessiner Kantonspolizei am Mittwoch mit.

(Keystone-SDA) Der 47-Jährige hatte bei einem schweren Verkehrsunfall am Abend des 19. Januar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen eine Tunnelwand geprallt. Er war in Fahrtrichtung Norden unterwegs gewesen. Beim Unfall zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Die genaue Ursache des Unfalls war zunächst unklar.