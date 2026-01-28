The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Holländer infolge Unfalls im Gotthard-Strassentunnel verstorben

Keystone-SDA

Der Mitte Januar im Gotthard-Strassentunnel verunfallte niederländische Autofahrer ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Dies teilte die Tessiner Kantonspolizei am Mittwoch mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 47-Jährige hatte bei einem schweren Verkehrsunfall am Abend des 19. Januar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen eine Tunnelwand geprallt. Er war in Fahrtrichtung Norden unterwegs gewesen. Beim Unfall zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Die genaue Ursache des Unfalls war zunächst unklar.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft