Horw feiert Medaillen von Nadine Fähndrich und Gregor Deschwanden

Keystone-SDA

Hunderte Horwerinnen und Horwer feiern die Exploits von zwei Angehörigen des örtlichen Skiclubs beim Empfang der Gemeinde. Nadine Fähndrich und Gregor Deschwanden holten an den Olympischen Winterspielen je eine Medaille.

(Keystone-SDA) Unter grossem Jubel fuhren die Langläuferin und der Skispringer am Dienstagabend auf einem Mannschaftswagen aus dem Jahr 1924 bei der Mehrzweckhalle der Gemeinde im Kanton Luzern vor. Die Horwerinnen und Horwer applaudierten und schwenkten Gratulationsfähnchen.

Zugegen waren auch Ehrengäste aus der Politik, darunter die Luzerner Regierungspräsidentin Michaela Tschuor (Mitte) und alt Bundesrat Adolf Ogi (SVP). In der Mehrzweckhalle geht die Feier mit Ansprachen und einem Podiumsgespräch weiter.

Fähndrich holte in der vergangenen Woche gemeinsam mit der Bündnerin Nadja Kälin die Silber-Medaille im Team-Sprint über 9 Kilometer. Deschwanden hatte am 9. Februar auf der Normalschanze die Bronze-Medaille gewonnen.