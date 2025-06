Horw LU beschliesst Soforthilfe für Blatten VS

Keystone-SDA

Der Horwer Gemeinderat hat 10'000 Franken für die Soforthilfe in Blatten VS gesprochen. Die Spende soll ein Zeichen der Hoffnung und Unterstützung sein, sagte Gemeindepräsident Gaudenz Zemp in einer Mitteilung am Mittwoch.

(Keystone-SDA) Horw pflege seit Jahrzehnten eine Partnerschaft mit der Gemeinde Gampel-Bratsch, welche unterhalb von Blatten liegt, ist dem Communiqué zu entnehmen.

«Wir sind mit dem Lötschental eng verbunden und können uns nicht annähernd vorstellen, was die Blattener Bevölkerung durchstehen muss», wird Gaudenz Zemp zitiert. Man stehe in dieser schwierigen Zeit fest an der Seite der Menschen in Blatten.