Horw LU budgetiert für 2026 ein Minus und eine Steuerfusssenkung

Keystone-SDA

Die Gemeinde Horw LU plant für 2026 eine Senkung des Steuerfusses von 1,45 auf 1,4 Einheiten. Trotz einem budgetierten Defizit von 4,9 Millionen Franken sieht der Gemeinderat genügend finanziellen Handlungsspielraum für kommende Herausforderungen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Budget 2026 weist laut Communiqué vom Montag einen Aufwand von 119,7 Millionen Franken und einen Ertrag von 114,8 Millionen Franken aus.

Besonders steigen laut der Gemeinde die Kosten im Bildungsbereich (+2,5 Millionen Franken) wegen Massnahmen zur Lehrkräfteförderung und der steigenden Nutzung der Tagesstrukturen.

Auch die Ausgaben im Sozialwesen und im Gesundheitsbereich wachsen deutlich (+800’000 Franken). Eine finanzielle Entlastung gibt es für Horw dafür beim kantonalen Finanzausgleich, wodurch die Gemeinde 4,2 Millionen Franken spart.

Bei Investitionen in Bildung, Klimaschutz und Infrastruktur sind laut der Mitteilung 11,7 Millionen Franken vorgesehen, darunter der beschlossene Neubau des Schulhauses Allmend und energetische Optimierungen von gemeindeeigenen Liegenschaften.

Der Horwer Einwohnerrat wird das Budget im November beraten. Stimmt er der Steuersenkung zu, befinden die Stimmberechtigten im Januar 2026 über das Budget.