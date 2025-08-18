The Swiss voice in the world since 1935
Hotellerie verzeichnet auch im Juli mehr Übernachtungen

Keystone-SDA

Die Schweizer Hotellerie ist in der Sommersaison weiterhin gut unterwegs. Gemäss einer ersten Schätzung des Bundesamts für Statistik (BFS) vom Dienstag zählte die Branche im Juli 1,9 Prozent mehr Logiernächte als im Vorjahr.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Damit hält der positive Trend aus den Vormonaten weiter an. Die internationalen Gäste sorgten im Juli für 2,2 Prozent mehr Übernachtungen als noch vor einem Jahr. Damit trugen sie massgeblich zur insgesamt positiven Entwicklung bei. Aber auch bei den Schweizer Gästen stiegen die Übernachtungszahlen um 1,5 Prozent.

Nachdem die hiesige Hotellerie im ersten Halbjahr 2025 bereits 20,4 Millionen Übernachtungen (+1,4 Prozent) verbucht hatte, ist sie mit den nun publizierten Juli-Zahlen auf Kurs, den Logiernächte-Rekord des Vorjahres von 42,8 Millionen zu übertreffen.

Eine zweite Schätzung zu den Logiernächten im Juli publiziert das BFS am 25. August. Die definitiven und absoluten Zahlen für Januar bis Juli folgen am 5. September.

