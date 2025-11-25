Hotelleriesuisse führt Kategorie «Guesthouse» ein

Keystone-SDA

Der Branchenverband Hotelleriesuisse will eine neue Kategorie mit Namen "Guesthouse" einführen. Sie richtet sich an Betriebe, die persönliche Betreuung mit hotelähnlichen Dienstleistungen verbinden, ohne alle Anforderungen der klassischen Hotellerie zu erfüllen.

(Keystone-SDA) Die entschied der Dachverband der Schweizer Hotellerie am Dienstag an seiner Winter-Delegiertenversammlung in Lausanne. Zudem wählten die rund 210 Delegierten laut Communiqué Daniel Grünenfelder neu in die Verbandsleitung. Er folgt per 1. Januar 2026 auf Patrick Hauser, der nach neun Jahren ausscheidet.

Grünenfelder begann seine Karriere bei den SBB, dem Zürcher Verkehrsverbund und der Rhätischen Bahn, bevor er 2010 in die Hotellerie wechselte. Seither war er den Angaben zufolge in verschiedenen Beherbergungsbetrieben tätig – von 5-Sterne-Hotels bis zu Berggasthäusern – und führte zuletzt ein eigenes Unternehmen.

Des weiteren genehmigten die Delegierten die strategischen Handlungsfelder des Verbands sowie das Budget 2026. Weiter wurden die Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt.