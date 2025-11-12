Hotline für Kindermedizin soll Berner Notfallstationen entlasten

Keystone-SDA

Im Kanton Bern können sich Eltern neu über eine Notfall-Hotline in kinder- und jugendmedizinischen Fragen beraten lassen. Das Angebot wurde vom kantonsärtzlichen Dienst initiiert und von der Kinderklinik des Berner Inselspitals und dem Telemedizinanbieter Medgate aufgebaut.

(Keystone-SDA) Es soll mithelfen, pädiatrische Notfallstationen zu entlasten, wie aus einer Mitteilung der kantonalen Gesundheitsdirektion vom Mittwoch hervorgeht. Gleichzeitig könne vielen Eltern und Kindern ein Gang in den «Notfall» erspart werden.

Erfassungen des Telemedizinanbieters Medgate zeigten, dass rund 60 Prozent aller Anrufe abschliessend am Telefon behandelt werden könnten. Nur rund 25 Prozent der Fälle müssten effektiv eine Notfallstation aufsuchen.

Die «Kids-Line» ist unter der Telefonnummer 058 387 78 87 erreichbar. Die Anrufe können über die Grundversicherung abgerechnet werden. Die Hotline bietet nach Angaben des Kantons eine erste Anlaufstelle zur Beratung von Eltern, wenn die Kinderarztpraxis beispielsweise an Randzeiten oder Wochenenden nicht erreichbar ist.