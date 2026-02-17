Howard Carpendale: Könnte heute keinen Hit mehr landen

Keystone-SDA

Er sang Ohrwürmer wie "Hello Again" und "Ti Amo" - doch in Zeiten von künstlicher Intelligenz und Streaminganbietern ist Sänger Howard Carpendale davon überzeugt, dass er seinen Erfolg nicht wiederholen könnte. "Ich rechne nicht damit, dass ich jemals wieder einen grossen Hit haben würde", sagte der 80-Jährige im "Clasen Talk" der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

(Keystone-SDA) Heute schon kämen täglich weltweit 80.000 neue Titel auf den Markt, sagte Carpendale. «Und ich höre, es wird irgendwann zwischen einer halben Million und einer Million Titel sein». Ein grosser Hit sei da nicht mehr möglich.

Carpendales Ratschlag: Basketball oder Beten

Entsprechend rät er jungen Musikern: «Lern mal Basketball. Da hast du mehr Chancen ein Leben zu führen als mit Musik.» Wer es dennoch versuchen möchte und seine Musik hochlädt, dem bleibe nur zu beten: «Anders geht es nicht.»

Carpendale wurde 1946 im südafrikanischen Durban geboren, heute lebt er im bayerischen Starnberg. 1966 erschien seine erste Single «Lebenslänglich». Mehr als 65 Millionen Tonträger hat der Musiker nach Angaben seiner Plattenfirma seitdem verkauft. Ausgezeichnet wurde er für seine Musik unter anderem mit dem Echo.