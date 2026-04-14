HT5- und Centiel-Aktionäre stimmen Fusion zu

Keystone-SDA

Die Fusion zwischen der aus dem Milchverarbeiter Hochdorf hervorgegangenen HT5 und dem Tessiner Notstromspezialisiten Centiel ist beschlossen. Die Aktionärinnen und Aktionäre beider Firmen haben dem Vorhaben an ihren Generalversammlungen zugestimmt.

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(Keystone-SDA) Mit der Fusion schlüpft Centiel in die Börsenhülle der ehemaligen Hochdorf-Gruppe. Damit entstehe eine an der SIX Swiss Exchange kotierte Techfirma mit internationaler Präsenz und grossem Wachstumspotenzial im Bereich der unterbrechungsfreien Stromversorgung, teilte HT5 am Montagabend mit.

Die GV von HT5 hat laut Mitteilung allen transaktionsrelevanten Beschlüssen zugestimmt. Gutgeheissen wurden die Durchführung der geplanten ordentlichen Barkapitalerhöhung mit anschliessender Aktienplatzierung, die Verlegung des Gesellschaftssitzes nach Lugano, die Änderung des Firmennamens in Centiel AG sowie die Änderung des Zwecks der fusionierten Firma.

Erster Handelstag voraussichtlich am 17. April

Laut den Plänen sollen die neuen Aktien ab dem 17. April unter dem Tickersymbol «CNTL» an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Mit dem gewählten Vorgehen kann Centiel den aufwendigen Weg eines klassischen Börsengangs umgehen. Das Unternehmen ersetzt an der Börse HT5.

Centiel hatte angekündigt, dass man in Wachstum investieren will, allenfalls auch über Zukäufe. Die Firma wurde 2015 gegründet und ging drei Jahre später mit dem ersten Produkt an den Markt. Seitdem ist die Belegschaft von 20 Mitarbeitenden auf rund 200 angewachsen.

Der Umsatz von Centiel belief sich 2025 auf rund 46 Millionen Franken und der Betriebsgewinn (Ebit) betrug 10,3 Millionen. Dabei beträgt die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate satte 30 Prozent.