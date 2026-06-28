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Hubschrauber von Saudi-Arabiens Ölkonzern stürzt ab – 14 Tote

Keystone-SDA

In Saudi-Arabien sind beim Absturz eines Hubschraubers des staatlichen Ölkonzerns Saudi Aramco alle 14 Insassen ums Leben gekommen. Das teilte das saudische Energieministerium nach dem Absturz in Ras Tanura der Staatsagentur SPA zufolge mit. Die Ermittlungen liefen, um die Ursache des Absturzes heute Früh zu klären, hiess es. In Ras Tanura im Osten liegt eine der wichtigsten Raffinerien von Saudi Aramco mit einem grossen Terminal für den Export.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Es war zunächst unklar, ob es sich um einen Unfall handelte oder um einen möglichen iranischen Angriff auf das Gebiet. Der Iran hat die Ölanlagen des Königreichs im laufenden Krieg mehrfach angegriffen, darunter auch Ras Tanura und das riesige Ölfeld Schaiba.

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