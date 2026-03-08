The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Hunderte demonstrieren in Basel zum Weltfrauentag

Keystone-SDA

Rund 600 Personen haben am Sonntagnachmittag in Basel anlässlich des Weltfrauentags demonstriert. Sie besammelten sich um 14.00 Uhr am Marktplatz zu einer unbewilligten Kundgebung, wo es Reden und Tänze gab.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) „Fintas kämpfen Hand in Hand – feministisch militant“ oder „Unsere Körper, unsere Leben“ stand auf Transparenten geschrieben. Die Polizei war vor Ort, hielt sich aber im Hintergrund auf, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA beobachtete.

Die Demonstration fand zeitgleich wie der Bummelsonntag statt. Die Kundgebung setzte sich um 14.45 Uhr via Freie Strasse in Bewegung und machte Halt am Barfüsserplatz. Es kam zu Umleitungen und Verspätungen im Tramverkehr. Unbekannte besprayten eine Filiale der Confiserie Läderach.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft