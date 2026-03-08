Hunderte demonstrieren in Basel zum Weltfrauentag

Keystone-SDA

Rund 600 Personen haben am Sonntagnachmittag in Basel anlässlich des Weltfrauentags demonstriert. Sie besammelten sich um 14.00 Uhr am Marktplatz zu einer unbewilligten Kundgebung, wo es Reden und Tänze gab.

(Keystone-SDA) „Fintas kämpfen Hand in Hand – feministisch militant“ oder „Unsere Körper, unsere Leben“ stand auf Transparenten geschrieben. Die Polizei war vor Ort, hielt sich aber im Hintergrund auf, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA beobachtete.

Die Demonstration fand zeitgleich wie der Bummelsonntag statt. Die Kundgebung setzte sich um 14.45 Uhr via Freie Strasse in Bewegung und machte Halt am Barfüsserplatz. Es kam zu Umleitungen und Verspätungen im Tramverkehr. Unbekannte besprayten eine Filiale der Confiserie Läderach.