Hunderte von Pferden defilieren an Parade im Kanton Jura

Keystone-SDA

Eine grosse Pferdeparade hat am Sonntag den Auftakt zum letzten Tag des nationalen Pferdefests "Marché-Concours" in Saignelégier JU gebildet. Rund 400 Pferde defilierten vor den Augen des aufmerksamen Publikums.

1 Minute

(Keystone-SDA) Wie schon in den vergangenen Tagen strömten auch am Sonntag viele Liebhaberinnen und Liebhaber der Pferdezucht in die jurassische Ortschaft. Am Nachmittag ist an der 120. Austragung des Anlasses ein grosser folkloristischer Umzug geplant.

Gastkanton ist dieses Jahr Genf. Er präsentiert sich am dreitägigen Traditionsanlass in den jurassischen Freibergen mit gastronomischen Spezialitäten wie etwa Apfelmost, Weinen aus dem Kanton und Fleischspezialitäten.

Im Fokus des «Marché-Concours» stehen jeweils die Freiberger Pferde, die einzige Schweizer Pferderasse. Erwartet werden jeweils über die ganze Dauer des Anlasses hinweg mehrere zehntausend Besuchende.