Hunderttausende tanzen an Street Parade ums Zürcher Seebecken

Keystone-SDA

Punkt 14 Uhr haben sich am Samstag die Love Mobiles der 32. Zürcher Street Parade in Gang gesetzt. Die wichtigsten Accessoires der Feierfreudigen bei der diesjährigen, hochsommerlichen Ausgabe: Fächer und Wasserflaschen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Heiss war es den Besucherinnen und Besuchern auch schon, bevor sie sich bewegten. Beim Tanzen wurde es ihnen dann noch etwas wärmer. Zu Glitzer-Makeup und Bodypainting gesellten sich rasch Schweissperlen.

Bei 33 Grad Hitze bewegen sich die 29 Love Mobiles bis am Abend im Schritttempo ums Seebecken. Schutz&Rettung erinnert die Besucherinnen und Besucher daran, viel Wasser zu trinken. Entlang der Route gibt es zwei Sprinkleranlagen, bei denen sich hunderte Tänzerinnen und Tänzer gleichzeitig abkühlen können.

