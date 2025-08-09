Hunderttausende tanzen an Street Parade ums Zürcher Seebecken

Punkt 14 Uhr haben sich am Samstag die Love Mobiles der 32. Zürcher Street Parade in Gang gesetzt. Die wichtigsten Accessoires der Feierfreudigen bei der diesjährigen, hochsommerlichen Ausgabe: Fächer und Wasserflaschen.

(Keystone-SDA) Heiss war es den Besucherinnen und Besuchern auch schon, bevor sie sich bewegten. Beim Tanzen wurde es ihnen dann noch etwas wärmer. Zu Glitzer-Makeup und Bodypainting gesellten sich rasch Schweissperlen.

Bei 33 Grad Hitze bewegen sich die 29 Love Mobiles bis am Abend im Schritttempo ums Seebecken. Schutz&Rettung erinnert die Besucherinnen und Besucher daran, viel Wasser zu trinken. Entlang der Route gibt es zwei Sprinkleranlagen, bei denen sich hunderte Tänzerinnen und Tänzer gleichzeitig abkühlen können.