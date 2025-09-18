The Swiss voice in the world since 1935
Hunziker und Yann Sommer steigen für Schweiz Tourismus ins Eisbad

Keystone-SDA

Michelle Hunziker und Yann Sommer haben für eine Werbekampagne von Schweiz Tourismus einen Kälteschock in Kauf genommen. Auf einer Alp, 2041 Metern über Meer, sind beide bei herbstlich niedrigen Temperaturen in ein Eisbad gestiegen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Werbedreh mit dem Goalie von Inter Mailand und der TV-Moderatorin auf der Alp Laret oberhalb von St. Moritz zielt auf den italienischen Markt, wie der «Blick» am Donnerstag berichtete. Sommer und Hunziker hätten bereits im vergangenen Jahr mit ihren Auftritten in einer Werbekampagne für viel Aufmerksamkeit gesorgt.

Im Youtube-Video, das ab 23. September aufgeschaltet werden soll, seien Sommer und Hunziker auf Starkoch Andreas Caminada getroffen, der sie kulinarisch verwöhnt, ihnen aber auch die Vorzüge eines Eisbads nähergebracht habe. Dieser Empfehlung kamen die beiden sodann nach, indem sie nach einem Ritt durch die Landschaft in einen mit Eiswasser gefüllten Holzbottich stiegen.

