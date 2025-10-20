The Swiss voice in the world since 1935
Huthi-Kräfte verlassen UN-Gelände in Sanaa

Nach einem Zwischenfall auf dem Gelände der Vereinten Nationen in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa hat sich die Lage nach UN-Angaben beruhigt. Alle 15 internationalen UN-Mitarbeiter können sich demnach wieder frei auf dem Gelände bewegen und stehen in Kontakt mit ihren jeweiligen Organisationen und Familien.

(Keystone-SDA) Mitglieder der Huthi-Miliz waren am Samstag auf das Gelände eingedrungen. Inzwischen hätten sie das Areal wieder verlassen, hiess es. Fünf Ortskräfte, die innerhalb des UN-Geländes festgehalten worden waren, seien freigelassen worden, teilten die UN mit.

Die Vereinten Nationen standen den Angaben zufolge weiterhin in Kontakt mit den zuständigen Behörden, um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter und Einrichtungen zu gewährleisten.

