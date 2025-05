Huthi-Miliz feuert erneut Raketen Richtung Israel

Keystone-SDA

Die jemenitische Huthi-Miliz hat erneut Israel angegriffen. Am frühen Nachmittag heulten in vielen Gegenden im Norden des Landes Sirenen, darunter in der Küstenstadt Haifa.

1 Minute

(Keystone-SDA) Israels Armee teilte mit, ein Abfangflugkörper sei auf die Rakete aus dem Jemen gefeuert worden. Das Ergebnis werde derzeit geprüft. Laut dem israelischen Rettungsdienst Magen David Adom verletzte sich eine Frau auf dem Weg in einen Schutzraum.

Bereits am frühen Morgen hatten die Huthi ein Geschoss Richtung Israel abgefeuert. Laut der israelischen Armee wurde es abgefangen, noch ehe es auf israelisches Gebiet drang. Die Huthi reklamierten den Angriff für sich. Israelischen Medien zufolge beschädigten Überbleibsel der Rakete das Dach eines Kindergartens. Verletzt wurde niemand.

Seitdem Israels Armee die Angriffe im Gazastreifen am 18. März wieder aufgenommen hat, feuert auch die Huthi-Miliz aus Solidarität mit der Hamas wieder regelmässig Geschosse Richtung Israel. Israelischen Medien zufolge griff sie seitdem mit rund 25 Raketen und mehreren Drohnen an. Diese werden in den allermeisten Fällen abgefangen.

Die Huthi beherrschen grosse Gebiete vor allem im nördlichen Jemen. In dem sehr armen Land tobt seit zehn Jahren ein Bürgerkrieg. Die USA greifen derzeit immer wieder Stellungen der Miliz an.