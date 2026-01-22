Huttwiler Gemeinderat Alexander Grädel tritt zurück

Der Huttwiler EDU-Gemeinderat Alexander Grädel hat seine Demission per Ende Juni eingereicht. Sein Engagement als Gemeinderat und Präsident verschiedener Kommissionen lasse ihm nicht mehr genügend Zeit für seinen Familienbetrieb und die Familie. Für Grädel rückt Michael Hertig in den Gemeinderat nach.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Huttwiler Gemeinderat bedauerte in einer Mitteilung vom Donnerstag Grädels Rücktritt, zeigte aber auch Verständnis für die Gründe. Grädel gehörte dem Gemeinderat seit 2017 an.

Die erste Ersatzperson der EDU-Wahlliste lehnte eine Nachfolge Grädels ab, der zweite Ersatzmann, Michael Hertig, sagte zu. Da kein anderes Gemeinderatsmitglied sein Ressort wechseln will, übernimmt Hertig im Juli von Grädel das Ressort öffentliche Sicherheit.