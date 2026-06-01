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Hypo-Referenzzinssatz bleibt unverändert bei 1,25 Prozent

Keystone-SDA

Mieterinnen und Mieter in der Schweiz können sich auf unveränderte Mietzinsen einstellen. Der für die Berechnung relevante Referenzzinssatz bleibt wie erwartet bei 1,25 Prozent, wie das zuständige Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Konkret sank der für den Referenzzinssatz massgebende Durchschnittszinssatz auf 1,31 Prozent von 1,32 Prozent. Da der Zinssatz kaufmännisch gerundet wird, sinkt oder steigt der Referenzzinssatz erst, wenn eine Schwelle überschritten wird. Diese liegt aktuell bei 1,13 Prozent für eine Senkung und bei 1,37 für eine Erhöhung. Der aktuelle Zinssatz ist damit weiterhin nur knapp unter der Schwelle für einen erneuten Anstieg.

Zuletzt war der Referenzzinssatz im September 2025 von 1,50 auf 1,25 Prozent gesunken. Seitdem ist der Zinssatz auf seinem historisch tiefsten Niveau. Davor hatte es wegen der wieder deutlich gestiegenen Leitzinsen zwei Erhöhungen gegeben, was zu teils deutlichen Mietsteigerungen geführt hatte.

Zur Ermittlung des Referenzzinssatzes stützt sich das BWO auf den Durchschnittszinssatz der inländischen Hypothekarforderungen der Schweizer Banken. Da er sich im Vergleich zum Vorquartal nicht verändert hat, ergibt sich seit der letzten Bekanntgabe kein neuer Senkungs- oder Erhöhungsanspruch für Mieterinnen und Mieter.

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