IAG-Reingewinn geht im dritten Quartal leicht zurück

Keystone-SDA

Der Flugkonzern IAG mit den Airlines British Airways und Iberia hat im dritten Quartal unter dem Strich weniger verdient. Der Reingewinn sank um 2,3 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro.

(Keystone-SDA) Grund dafür sei unter anderem eine gewisse Verlangsamung auf den Strecken in die USA und der Konkurrenzkampf in Europa. Mit den Zahlen ist IAG unter den Erwartungen der Finanzgemeinde geblieben.

Der Umsatz blieb indes stabil bei 9,3 Milliarden Euro. Dagegen kletterte der Betriebsgewinn um 2 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen sprach von einer guten Performance angesichts des Vergleichs mit dem Rekordquartal im Vorjahr. Die Nachfrage nach Reisen bleibe stark, hiess es.