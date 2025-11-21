IKRK muss weltweit 2900 Vollzeitstellen aufgeben

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz muss aufgrund einer 17-prozentigen Kürzung seines Budgets für 2026 auf 2900 Vollzeitstellen verzichten, wie Keystone-SDA erfahren hat. Am Genfer Hauptsitz sind rund 200 Personen betroffen.

(Keystone-SDA) Die Versammlung hat diesen Plan am Donnerstag in Genf bestätigt, wie die Schweizer Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Mirjana Spoljaric Egger, am Freitag zu Keystone-SDA sagte. Der Schwerpunkt liege darauf, die Aktivitäten so weit wie möglich aufrechtzuerhalten.

Es sei unmöglich, die Anzahl der Entlassungen vorherzusagen, da die Situation sehr unbeständig sei. Ein Drittel des Volumens könne durch freiwillige Abgänge und den Verzicht auf noch nicht besetzte Stellen aufgefangen werden.