Illegale Wurststände am Zürichsee müssen bis Ende Jahr weg

Keystone-SDA

Die Stadt Zürich bleibt dabei: Die beiden illegalen Wurststände Imbiss Riviera und Bistro&Grill am See müssen bis Ende Jahr weg. Der Stadtrat sieht keinen Weg, die Vorstösse aus dem Parlament zu erfüllen.

(Keystone-SDA) Am 1. Oktober hatte das Parlament ein Paket von fünf Vorstössen an den Stadtrat überwiesen, die einen Weiterbetrieb der beiden illegalen Wurststände ermöglichen sollten.

Dazu wird es aber nicht kommen, wie es bei der Stadt am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA hiess. Die Betriebe müssten bis am 31. Dezember schliessen. Den Betreibern stehe es frei, sich um andere, geeignete Flächen zu bewerben.

Stehen in Freihaltezone

Seit Jahrzehnten stehen die beiden Stände am Zürichsee und versorgten Ausflügler und Touristinnen mit Getränken und Würsten. Der Imbiss Riviera hat seinen Standort am Utoquai, das Bistro&Grill auf der anderen Seite der Quaibrücke am Bürkliplatz.

Weitere Gemeinsamkeit: Die Imbisshäuschen sind in einer Freihaltezone, es gibt keinen Richtplaneintrag, keine Personalgarderobe und so weiter. Eine Mehrheit des Stadtparlaments fand jedoch, dass die Stadt auch mal ein Auge zudrücken könne.