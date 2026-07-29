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Illegales Feuer im Kanton Freiburg führt zu Flächenbrand

Keystone-SDA

Ein vor Tagen illegal entfachtes Feuer im freiburgischen Remaufens hat am Dienstag einen Brand ausgelöst. Eine Böschung und die angrenzende Wiese standen in Flammen. Der Verursacher wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Brand brach am Dienstag kurz nach 15.30 Uhr an der Route du Pilon aus, wie die Kantonspolizei Freiburg am Mittwoch mitteilte. Eine begrünte Böschung und die Wiese eines Nachbargrundstücks standen auf einer Fläche von rund 250 Quadratmetern in Flammen. Anwohner versuchten zunächst, das Feuer zu löschen, ehe die alarmierte Feuerwehr den Brand eindämmen konnte.

Ermittlungen ergaben, dass der Eigentümer der Böschung bereits am vergangenen Samstag illegal Holzabfälle und Zementsäcke verbrannt hatte. Das Feuer schwelte danach unbemerkt weiter, bevor es am Dienstag wieder aufflammte.

Im Kanton Freiburg gilt aufgrund der Trockenheit seit dem 10. Juli ein Verbot für Feuer im Freien.

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