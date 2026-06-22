Illegales Pokerturnier in Tübach SG ausgehoben

Keystone-SDA

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In Tübach ist in der Nacht auf Freitag unter der Leitung der Eidgenössischen Spielbankenkommission (ESBK) eine Hausdurchsuchung durchgeführt worden. Neben Geldspielmaterial wurden beim Grosseinsatz der Polizei auch Bargeld und Waffen sichergestellt.

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(Keystone-SDA) Die Kontrolle des illegalen Geldspiellokals wurde durch eine Interventionseinheit der Kantonspolizei durchgeführt. Aufgrund von Hinweisen habe der Verdacht bestanden, dass in Industrieräumlichkeiten in Tübach illegale Pokerspiele stattfinden könnten, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Montag mit

In den Räumlichkeiten traf sie 18 Personen an, die kontrolliert und befragt wurden. Bei der Durchsuchung sämtlicher Räumlichkeiten konnten mehrere tausend Franken Bargeld, Geldspielmaterial wie beispielsweise Spielchips, Elektronik und Waffen sichergestellt werden.

Achtstündiger Einsatz

Die ESBK sei die Aufsichtsbehörde über konzessionierte Schweizer Spielbanken und gleichzeitig auch Strafbehörde, heisst es in der Mitteilung. Die Kantonspolizei leiste in solchen Fällen Amtshilfe. In Tübach waren rund 50 Polizistinnen und Polizisten präsent. Der Einsatz dauerte über acht Stunden.

Wer ohne eine entsprechende Konzession «Spielbankenspiele» durchführe, organisiere oder zur Verfügung stelle, mache sich strafbar, heisst es weiter. Das Geldspielgesetz sehe eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder Geldstrafen vor.

Gegen die verantwortlichen Personen wurden nach der Kontrolle des Lokals ein Strafverfahren eröffnet.