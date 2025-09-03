The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Im Grossen Rat zeichnet sich lange Debatte zu Sozialhilfegesetz ab

Keystone-SDA

Das Berner Kantonsparlament hat am Mittwochnachmittag mit der Beratung des Sozialhilfegesetzes begonnen. Es zeichnete sich eine lange Debatte ab.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
4 Minuten

(Keystone-SDA) Im Kanton Bern beziehen rund 40’000 Personen Sozialhilfe, wie Christoph Zimmerli (FDP), der Präsident der grossrätlichen Gesundheits- und Sozialkommission (Gsok), sagte. Das koste den Kanton jährlich rund 395 Millionen Franken. Nun gehe es darum, diese Sozialhilfe zu modernisieren. Das bestehende Sozialhilfegesetz stamme aus dem Jahr 2001 und sei durch zahlreiche Teilrevisionen unübersichtlich geworden.

Gsok-Minderheitssprecherin Seraina Patzen (Grüne) betonte die Wichtigkeit der anstehenden Debatte. «Wir reden über das letzte Netz, wenn alle anderen Möglichkeiten versagt haben.» Die soziale Sicherheit gerate immer stärker unter Druck. Im Vorschlag zum neuen Gesetz gehe es viel um Kontrolle und Sanktionen und zu wenig um Prävention und Unterstützung. «Wir wollen Armut bekämpfen, nicht Armutsbetroffene.»

Die SVP unterstütze die inhaltliche Stossrichtung der Totalrevision, sagte Sprecher Andreas Michel. «Vom Selbstbehaltsmodell für die Gemeinden sind wir voll und ganz überzeugt.» Gut sei auch, dass in der Vernehmlassung vieles habe geklärt werden können.

Die FDP sei zuversichtlich, dass am Schluss ein gutes und griffiges Gesetz vorliege, sagte Michael Elsaseser. «Der Fokus auf das neue Fallführungssystem, die neue kantonale Fachstelle Sozialrevisorat und das Selbstbehaltsmodell ist richtig.»

«Das Gesetz ist ein Rohdiamant, der jetzt noch geschliffen werden muss», sagte Hans Marti namens der Mitte-Fraktion. Das zeige auch «die Flut an Abänderungsanträgen».

Die GLP wolle mehr Qualität in die Sozialarbeit bringen, sagte die Sprecherin Melanie Gasser. «Wir wollen die Sozialarbeit professionalisieren.» Auch müssten die Leute dazu befähigt werden, so rasch wie möglich wieder auf eigenen Beinen zu stehen.

«Gesetz ist kein Sparprogramm»

Doch nicht alle Fraktionen waren zufrieden mit den geplanten Änderungen. «Das Gesetz hat ein paar gute Anpassungen», sagte Samantha Dunning namens der SP. «Aber es ist für uns noch immer nicht zufriedenstellend». Jeder Mensch müsse in Würde leben können. Die Tendenz gehe aber hin zu Aufsicht und Kontrolle, anstatt die Menschen solidarisch zu begleiten.

Bei den Gesetzesänderungen beschleiche die EVP ein gewisses Unbehagen, sagte Simone Leuenberger. «Es geht uns zu wenig um die Menschen, die dahinter stecken. Das Geld, das wir ausgeben, muss den grösstmöglichen Nutzen für die Personen haben und damit auch für die Gesellschaft.»

Auch die Fraktion der Grünen zeigte sich unzufrieden. Das vorliegende Gesetz zementiere den Generalverdacht und blähe stigmatisierende Kontrollen auf, sagte Christa Ammann.

«Das neue Gesetz ist kein Sparprogramm», betonte Sozialdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP). Es stütze sich auf die drei Pfeiler des neuen Fallführungssystems, der neuen Fachstelle Sozialrevisorat und des Selbstbehaltsmodells. Die Regierung habe im vorliegenden Entwurf auch Anträge des Parlaments umgesetzt.

«Die Sozialhilfe soll moderner, effizienter und gerechter werden», sagte Schnegg weiter. Gelingen solle dies mit einem modernen Informatiksystem, einer Aufsicht, die verstärkt werde und dem System des Selbstbehalts, das gerechter sei.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
63 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft