Im Grossen Rat zeichnet sich lange Debatte zu Sozialhilfegesetz ab

Keystone-SDA

Das Berner Kantonsparlament hat am Mittwochnachmittag mit der Beratung des Sozialhilfegesetzes begonnen. Es zeichnete sich eine lange Debatte ab.

(Keystone-SDA) Im Kanton Bern beziehen rund 40’000 Personen Sozialhilfe, wie Christoph Zimmerli (FDP), der Präsident der grossrätlichen Gesundheits- und Sozialkommission (Gsok), sagte. Das koste den Kanton jährlich rund 395 Millionen Franken. Nun gehe es darum, diese Sozialhilfe zu modernisieren. Das bestehende Sozialhilfegesetz stamme aus dem Jahr 2001 und sei durch zahlreiche Teilrevisionen unübersichtlich geworden.

Gsok-Minderheitssprecherin Seraina Patzen (Grüne) betonte die Wichtigkeit der anstehenden Debatte. «Wir reden über das letzte Netz, wenn alle anderen Möglichkeiten versagt haben.» Die soziale Sicherheit gerate immer stärker unter Druck. Im Vorschlag zum neuen Gesetz gehe es viel um Kontrolle und Sanktionen und zu wenig um Prävention und Unterstützung. «Wir wollen Armut bekämpfen, nicht Armutsbetroffene.»

Die SVP unterstütze die inhaltliche Stossrichtung der Totalrevision, sagte Sprecher Andreas Michel. «Vom Selbstbehaltsmodell für die Gemeinden sind wir voll und ganz überzeugt.» Gut sei auch, dass in der Vernehmlassung vieles habe geklärt werden können.

Die FDP sei zuversichtlich, dass am Schluss ein gutes und griffiges Gesetz vorliege, sagte Michael Elsaseser. «Der Fokus auf das neue Fallführungssystem, die neue kantonale Fachstelle Sozialrevisorat und das Selbstbehaltsmodell ist richtig.»

«Das Gesetz ist ein Rohdiamant, der jetzt noch geschliffen werden muss», sagte Hans Marti namens der Mitte-Fraktion. Das zeige auch «die Flut an Abänderungsanträgen».

Die GLP wolle mehr Qualität in die Sozialarbeit bringen, sagte die Sprecherin Melanie Gasser. «Wir wollen die Sozialarbeit professionalisieren.» Auch müssten die Leute dazu befähigt werden, so rasch wie möglich wieder auf eigenen Beinen zu stehen.

«Gesetz ist kein Sparprogramm»

Doch nicht alle Fraktionen waren zufrieden mit den geplanten Änderungen. «Das Gesetz hat ein paar gute Anpassungen», sagte Samantha Dunning namens der SP. «Aber es ist für uns noch immer nicht zufriedenstellend». Jeder Mensch müsse in Würde leben können. Die Tendenz gehe aber hin zu Aufsicht und Kontrolle, anstatt die Menschen solidarisch zu begleiten.

Bei den Gesetzesänderungen beschleiche die EVP ein gewisses Unbehagen, sagte Simone Leuenberger. «Es geht uns zu wenig um die Menschen, die dahinter stecken. Das Geld, das wir ausgeben, muss den grösstmöglichen Nutzen für die Personen haben und damit auch für die Gesellschaft.»

Auch die Fraktion der Grünen zeigte sich unzufrieden. Das vorliegende Gesetz zementiere den Generalverdacht und blähe stigmatisierende Kontrollen auf, sagte Christa Ammann.

«Das neue Gesetz ist kein Sparprogramm», betonte Sozialdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP). Es stütze sich auf die drei Pfeiler des neuen Fallführungssystems, der neuen Fachstelle Sozialrevisorat und des Selbstbehaltsmodells. Die Regierung habe im vorliegenden Entwurf auch Anträge des Parlaments umgesetzt.

«Die Sozialhilfe soll moderner, effizienter und gerechter werden», sagte Schnegg weiter. Gelingen solle dies mit einem modernen Informatiksystem, einer Aufsicht, die verstärkt werde und dem System des Selbstbehalts, das gerechter sei.