Im Kanton Luzern ist 2024 der Abfallberg leicht grösser geworden

Im Schnitt hat 2024 jede Luzernerin und jeder Luzerner knapp 400 Kilogramm Siedlungsabfall produziert. Dieser verteilte sich fast hälftig auf Hauskehricht und auf separat gesammelte Abfälle.

(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung von Lustat Statistik Luzern von Mittwoch wurden 2024 in den 80 Luzerner Gemeinden 172’000 Tonnen Siedlungsabfälle gesammelt. Dies sind 2000 Tonnen mehr als 2023.

Der Hauskehricht nahm dabei um 2200 Tonnen auf 87’500 Tonnen ab. Die Menge der separat gesammelten Siedlungsabfälle veränderten sich kaum, sie lag bei 84’700 Tonnen. Die Altpapier- und Kartonmenge nahm dabei ab, die gesammelte Menge an Grüngut wurde grösser.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

