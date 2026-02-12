Im Kanton Schwyz soll der Erziehungsrat abgeschafft werden

Keystone-SDA

Im Kanton Schwyz sollen in der Bildungspolitik der Regierungsrat und das zuständige Departement mehr Kompetenzen erhalten. Der Regierungsrat plädiert dafür, den Erziehungsrat abzuschaffen.

(Keystone-SDA) Unterstützt der Kantonsrat diese Forderung würde dies das Aus einer bald 180 Jahre alten Institution bedeuten. Schwyz sei einer der letzten Kantone, in denen es noch einen Erziehungsrat mit weitgehenden abschliessenden Kompetenzen gebe, begründete der Regierungsrat seine Haltung am Donnerstag in einer Mitteilung.

Die Kantonsregierung war vom Parlament beauftragt worden, die Kompetenzen im Bildungsbereich zu überprüfen. Er habe verschiedene Modelle bewertet und sei dabei zum Schluss gekommen, dass die ersatzlose Abschaffung des Erziehungsrats am meisten überzeuge. Die Kompetenzen des Erziehungsrates sollen deswegen Jahr 2028 auf den Regierungsrat und das Bildungsdepartement übertragen werden.