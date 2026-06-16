The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Im Kanton St. Gallen startet eine breit angelegte Cannabis-Studie

Im Kanton St. Gallen soll eine groß angelegte Cannabis-Studie beginnen
Ziel ist es, eine solide wissenschaftliche Grundlage für den regulierten Freizeitkonsum von Cannabis in der Schweiz zu schaffen. Keystone-SDA

Während fünf Jahren werden im Kanton St. Gallen rund 3300 Personen Cannabis legal kaufen können. Das ist Teil einer schweizweiten Studie zum Cannabiskonsum, die am Dienstag in St. Gallen vom Verein Swiss Cannabis Research vorgestellt wurde.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Studie wird in Zusammenarbeit mit der Universität Zürich und dem KOF Institut ETH Zürich durchgeführt, wie der Verein Swiss Cannabis Research aus Zürich in einer Mitteilung schrieb. Ziel dieser repräsentativen Studie sei es, fundierte Forschungsgrundlagen zum regulierten Cannabis-Freizeitkonsum in der Schweiz zu erarbeiten.

Folgen und Dynamiken der sich abzeichnenden Cannabis-Regulierung sollen untersucht werden, heisst es im Communiqué weiter. Zudem sollen Erkenntnisse gewonnen werden, wie der Schwarzmarkt zurückgedrängt werden kann. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) gab grünes Licht für das Projekt. Im Kanton Zürich läuft bereits eine ähnliche Studie.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft