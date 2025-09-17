The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Im Kanton St. Gallen wird die Zahl der Sonderschulplätze erhöht

Keystone-SDA

Die St. Galler Regierung hat mit einer Verordnungsänderung die Grundlagen für eine Erhöhung der Zahl der Sonderschulplätze ermöglicht. Private Sonderschule können nun ihre Kapazitäten ausbauen. Erste Projekte sind bereits im Budget 2026 vorgesehen

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Raumsituation an den St. Galler Sonderschulen sei sehr angespannt, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch mit. Es gebe dazu aber einen gesetzlichen Auftrag.

Danach müssen der Kanton und die Sonderschulen sicherstellen, dass alle Schülerinnen und Schülern ein Platz zur Verfügung gestellt wird, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Diese Pflicht könne aber zurzeit nicht erfüllt werden, weil es an Kapazitäten fehle.

Die Regierung habe nun mit einem Nachtrag zur Sonderschulverordnung eine Lösung für die Finanzierung der notwendigen Erweiterungen geschaffen, heisst es in der Mitteilung. Der Kanton könne neu Ersatz- und Neubauten oder den Erwerb von Liegenschaften über Darlehen und über Pauschalen zur Deckung von Amortisation und Verzinsung des Fremdkapitals unterstützen.

Mittel für «Beschulung im Einzelfall»

Neue Bauvorhaben werden vom Kanton geprüft und dem Parlament zur Bewilligung vorgelegt. Im Budget für 2026 seien bereits zwei Vorhaben berücksichtigt.

Als zweite Massnahme ermögliche es die Regierung, dass Schulträger für die «Beschulung im Einzelfall» einen jährlichen Kantonsbeitrag von 15’000 Franken beantragen können. Voraussetzung ist, dass für eine Schülerin oder einen Schüler trotz rechtskräftiger Verfügung kein Sonderschulplatz zur Verfügung steht.

Der Verband St. Galler Volksschulträger begrüsst dies beiden Massnahmen, wie es in einer Stellungnahmen vom Mittwoch heisst. Es brauche aber weitere Anstrengungen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft