Im Kanton St.Gallen verunfallen mehrere betrunkene Velofahrer

Keystone-SDA

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Im Kanton St.Gallen sind in der Nacht auf Sonntag gleich mehrere Velofahrer verunfallt. Sie waren alle betrunken.

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(Keystone-SDA) In Sargans kollidierten auf der Rheinaustrasse ein 20-jähriger Velofahrer und ein entgegenkommender 41-jähriger Velofahrer, wie die Kantonspolizei mitteilte. Beide seien angetrunken gewesen. Der 41-Jährige musste mit erheblichen Verletzungen ins Spital gebracht werden.

In Oberriet stürzte ein 66-jähriger E-Bikelenker während der Fahrt auf dem Kanalweg. Vorbeifahrende Personen bemerkten den Unfall und alarmierten den Rettungsdienst, der den Verunfallten ins Spital brachten. Auch der 66-Jährige fuhr unter Alkoholeinfluss.