Im Linthgebiet ereignen sich mehrere Unfälle auf vereisten Strassen

Keystone-SDA

Auf der Autobahn A15 im Linthgebiet haben sich am Freitagmorgen mehrere Verkehrsunfälle auf vereisten Strassen ereignet. Es entstand erheblicher Sachschaden, teilte die Kantonspolizei St. Gallen mit.

(Keystone-SDA) Das Auto eines 25-Jährigen geriet um 6.30 Uhr beim Wechsel auf die Überholspur ins Schleudern. Daraufhin kollidierte das Fahrzeug mit einem Lastwagen und anschliessend mit einer Leitplanke. Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Autos war die rechte Fahrbahn im Uznabergtunnel für rund 40 Minuten gesperrt.

Zwei Minuten später verlor ein 31-jähriger Mann auf Höhe Uznach in derselben Fahrtrichtung die Kontrolle über sein Auto und rutschte bei der Ausfahrt Schmerikon in einen grünen Verkehrsteiler sowie eine Ausfahrtstafel. Für die Bergung des Autos musste die Ausfahrt Schmerikon für rund eine Stunde gesperrt werden.

Um 7.10 Uhr geriet das Auto eines 20-jährigen Mannes beim Verlassen der Autobahn bei der Ausfahrt Neuhaus ins Rutschen. Es prallte in eine Leitplanke.

Um 9.00 Uhr verlor eine 37-jährige Frau beim Verlassen der Autobahn in Schmerikon die Kontrolle über ihr Auto, rutschte in einer Linkskurve gegen die Leitplanke und blieb quer auf der Fahrbahn stehen.