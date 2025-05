Im Luzerner Wiggertal wird eine neue Postautolinie eingeführt

Keystone-SDA

Der Verkehrsverbund Luzern (VVL) plant auf Mitte Dezember mehrere Änderungen im Fahrplan beim öffentlichen Verkehr. So gibt es neu eine Busverbindung von Sursee über Kaltbach und Wauwil nach Altishofen.

(Keystone-SDA) Laut dem VVL, der im Kanton den öffentlichen Regionalverkehr organisiert, soll die Busverbindung von Sursee über Kaltbach und Wauwil nach Altishofen auf den Fahrplanwechsel Mitte Dezember in Betrieb genommen werden. Die Linie verkehrt von Montag bis Samstag. Die Linie werde vorerst bis zum Altishofer Kreisel geführt, weil im Altishofer Dorf eine Möglichkeit zum Wendel fehle, hiess es weiter.

Im Wiggertal werden die Buslinien 608 und 609 angepasst. So soll die Linie 608 durchgehend von St. Urban nach Zofingen über Reiden fahren. Ein Umsteigen ist nicht nötig. So verbesserten sich die Anschlüsse in Reiden und Zofingen. Zusätzlich gebe es drei zusätzliche Verbindungen zwischen St. Urban und Reiden.

Auch die Buslinie Ufhusen-Zell-Altbüron-St. Urban wird ausgebaut. Sie soll besser auf die verlängerte Zugverbindung S77 abgestimmt werden. Altbüron, Grossdietwil, Ufhusen und Hüswil sollen dadurch von besseren Anschlüssen nach Willisau und Luzern profitieren.

Weiter teilte der VVL mit, dass einzelne Fahrten bei der Buslinie Ruswil-Buttisholz-Nottwil-Sursee künftig über die Umfahrungsstrasse anstelle der «engen» Bahnstrasse geführt werden. So werde der Anschluss an den Zug in Sursee verbessert.

Die Vernehmlassung zu den Fahrplanänderungen dauert vom 23. Mai bis 9. Juni.