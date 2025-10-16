Im Sommer 2026 während 10 Wochen keine Trams im Basler Stadtzentrum

Keystone-SDA

Im Sommer 2026 werden während rund zehn Wochen in Basel keine Trams zwischen Barfüsserplatz und Schifflände verkehren. Grund ist die Sanierung der Tramgleise beim Marktplatz. Zudem werden die Haltestelle für stufenlose Ein- und Ausstiege umgebaut, wie der Kanton am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) verstärkt ausserdem die Überdeckung des Birsigs am Marktplatz und die Industriellen Werke Basel (IWB) erneuern eine Wasser- und Fernwärmeleitung. Die ersten Leitungsarbeiten beginnen im Frühling gegenüber dem Rathaus und an der Ecke zur Hutgasse.

Der Gleisbau zwischen Gerbergasse und Schifflände und die Arbeiten an Birsigüberdeckung haben zur Folge, dass rund um die Schulferien keine Trams auf diesem Abschnitt verkehren können. Vom 29. Juni bis am 6. September ist der Schienenverkehr zwischen Barfüsserplatz und Schifflände blockiert.

Voraussichtlich Einschränkungen für Marktstände

Der Stadtmarkt wird in dieser Zeit «voraussichtlich reduziert stattfinden», wie das BVD weiter mitteilte. Die Bauarbeiten finden jeweils vom Montag bis und mit Samstag von 07.00 bis 22.00 Uhr statt. Die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) werden ihre Umleitungen zu einem späteren Zeitpunkt kommunizieren, wie es weiter heisst.

Sie prüft ein Transportangebot für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste. Die Haltestelle Marktplatz kann von Ende Juni bis zum Ende der Bauarbeiten im Herbst 2026 nicht bedient werden, wie es weiter heisst.