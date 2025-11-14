The Swiss voice in the world since 1935
Im Zürcher Kunsthaus klimpert ab 2026 wieder Bargeld

Keystone-SDA

Das Kunsthaus Zürich kehrt wieder zum Bargeld zurück. Ab dem 1. Januar 2026 könne an den Kassen des Museums, seiner Shops und Restaurants auch wieder bar bezahlt werden, teilte die Institution am Freitag mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Kunsthaus hatte sich erst auf den 1. September vom Bargeld verabschiedet. Die Reaktionen hätten gezeigt, dass dieser Schritt zu früh gekommen sei, begründete es seine Rückkehr zum Bargeld. Bargeld bedeute für viele ein Stück Freiheit und Selbstbestimmung.

Das Kunsthaus weist in der Mitteilung darauf hin, dass Bargeld an Bedeutung verliere. Die Umstellung auf ein rein bargeldloses System sei Teil einer breiteren Überprüfung von betrieblichen Prozessen und Effizienzmassnahmen gewesen.

