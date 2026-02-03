Immer mehr Auslandschweizer wollen im Aargau abstimmen können

Keystone-SDA

Im Kanton Aargau möchten erneut mehr Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer ihre politischen Rechte ausüben. Die Zahl der registrierten Schweizerinnen und Schweizer im Ausland ist per Ende 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 Prozent gestiegen.

(Keystone-SDA) Insgesamt 12’710 Personen sind im Stimmregister der Staatskanzlei Aargau eingetragen, wie aus einer Auswertung von Statistik Aargau hervorgeht. Etwas mehr als die Hälfte dieser Personen lebt in Deutschland, Frankreich, den Vereinigten Staaten oder Italien. Die übrigen Personen verteilen sich auf 135 weitere Länder.

Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, die im Stimmregister der Staatskanzlei eingetragen sind, können sich an eidgenössischen Abstimmungen und Wahlen beteiligen.

Drei Viertel der Registrierten sind jünger als 65 Jahre. Die grösste Gruppe bilden Männer im Alter von 60 bis 69 Jahren, gefolgt von Frauen in derselben Altersklasse sowie Frauen im Alter von 20 bis 29 Jahren.

Beteiligung geht zurück

Zwischen 2010 und 2025 ging die Beteiligung an eidgenössischen Abstimmungen von 41 auf 20 Prozent zurück. Zwischen 2000 und 3000 Personen schicken ihre Stimme jeweils per Post ab.

Auch bei den Nationalratswahlen nahm die Beteiligung gemäss Angaben von Statistik Aargau ab: Im Jahr 2011 beteiligten sich 31 Prozent – 2023 waren es noch 17 Prozent der registrierten Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer.