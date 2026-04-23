In 30 Jahren wohnen im Aargau gemäss Prognose 897’000 Menschen

Keystone-SDA

Bis Mitte des Jahrhunderts dürfte der Kanton Aargau deutlich an Bevölkerung zulegen. Gemäss aktuellen Prognosen wächst die Einwohnerzahl bis 2055 auf 897'000 Personen. Das entspricht einem Plus von 154'000 Personen beziehungsweise 20,6 Prozent innerhalb von drei Jahrzehnten.

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(Keystone-SDA) Diese Zahlen basieren auf dem Referenzszenario, das die Entwicklung der vergangenen Jahre weiterführt, wie Statistik Aargau in der neusten Prognose vom Donnerstag schreibt. Per Ende 2025 zählte die Wohnbevölkerung im Kanton Aargau 743’643 Personen.

Je nach Annahmen werde die Entwicklung jedoch unterschiedlich ausfallen: Im tiefen Szenario steige die Bevölkerung bis 2055 nur auf rund 808’600 Menschen. Dies entspricht einem Anstieg von 65’000 Personen oder 8,7 Prozent.

Im hohen Szenario würden hingegen knapp 987’300 Menschen erwartet. Dies entspricht einer Zunahme von 244’000 Menschen oder 32,7 Prozent.

Statistik Aargau erstellt jedes Jahr eine modellbasierte Schätzung zur Entwicklung der Aargauer Bevölkerung. Die Schätzung basiere auf Annahmen des Bundesamtes für Statistik, heisst es weiter.