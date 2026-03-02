In Appenzell Innerrhoden steigt die Zahl der Verkehrsunfälle

Keystone-SDA

Im Kanton Appenzell Innerrhoden haben sich 2025 deutlich mehr Verkehrsunfälle als im Vorjahr ereignet. Die häufigsten Unfallursachen sind Unaufmerksamkeit, unangepasste Geschwindigkeit sowie Alkohol und Drogen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden bearbeitete im vergangenen Jahr 101 Verkehrsunfälle. Dies geht aus der am Montag veröffentlichten Statistik hervor. Im Jahr zuvor waren es 82 Unfälle.

Gestiegen ist auch die Zahl der Personen, die sich verletzten. Die Statistik weist 6 Schwerverletzte sowie 20 Leichtverletzte aus. Todesopfer gab es keine zu beklagen.

Konstant hoch geblieben sei auch die Anzahl Verzeigungen an die Staatsanwaltschaft wegen Fahren in nicht fahrfähigem Zustand, schrieb das kantonale Justiz-, Polizei- und Militärdepartement in einer Mitteilung. Deswegen wurden 23 Personen verzeigt. Hinzu kommen 127 übrige Verzeigungen. Ausserdem stellte die Innerrhoder Polizei 1489 Ordnungsbussen aus.