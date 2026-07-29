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In Dättwil AG brennt eine Turnhalle

Keystone-SDA

Im aargauischen Dättwil brennt derzeit eine Turnhalle. Es sei niemand in der Turnhalle gewesen, als der Brand ausgebrochen sei. Die Feuerwehr sei gemäss Angaben der Kantonspolizei Aargau vor Ort und lösche den Brand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Damit bestätigt die Kantonspolizei gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine Alarmmeldung von Alertswiss.

Alertswiss hatte die Meldung um 15.15 Uhr publiziert, damit die Leute in der Umgebung alle Türen und Fenster schliessen sowie Klimaanlagen und Lüftungen abschalten können. Dies, weil der Brand zu einer starken Rauchentwicklung führe.

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