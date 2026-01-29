In Davos kann Wohnraum für Einheimische realisiert werden

Keystone-SDA

Die Bündner Regierung hat eine Teilrevision der Ortsplanung in Davos Platz genehmigt. Damit sind die Bedingungen erfüllt, damit im Gebiet Färbi Wohnraum für Einheimische entstehen kann.

(Keystone-SDA) Konkret werden der Grossteil einer Parzelle sowie ein Teil einer weiteren Parzelle der Zone für städtisches Wohnen zugeordnet. Weiter könnten dort die Flachdachperimeter ausgeweitet und maximale Gebäudehöhen festgelegt werden, teilte der Kanton am Donnerstag mit.

Entlang der Promenade ist ausserdem eine spezielle Bemessung der Gebäudehöhe vorgesehen. Zudem wird eine Abweichung von der Anzahl Pflichtparkplätze ermöglicht und es werden die Zu- und Ausfahrten festgelegt.

Diese Teilrevision der Ortsplanung war in Davos am 17. Dezember 2023 beschlossen worden. Nun wurde sie von der Regierung bewilligt.