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In Degersheim SG gelangt rund ein Kubikmeter Gülle in Bach

Keystone-SDA

Beim Umpumpen von Gülle ist auf einem Landwirtschaftsbetrieb in Degersheim Gülle in einen nahen Bach geflossen. Die Feuerwehr errichtete eine Bachsperre und spülte das Gewässer, um die Verschmutzung einzudämmen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen vom Freitag wurde die Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen kurz vor 17.30 Uhr über die Gewässerverschmutzung informiert.

Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb sei Gülle über eine Druckleitung umgepumpt worden, heisst es weiter. Während dieses Vorgangs sei rund ein Kubikmeter Gülle durch einen Meteorschacht auf dem Hofplatz in das nahegelegene Hengelenbächli geflossen. Als der Landwirt bemerkte, dass Gülle auslief, stellte er die Pumpe demnach sofort ab und informierte die Polizei.

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, errichtete sie laut Mitteilung rund 400 Meter unterhalb der Einleitstelle eine Bachsperre. Zu diesem Zeitpunkt sei dort noch keine Gülle im Gewässer feststellbar gewesen. Die Feuerwehr habe unterhalb der Bachsperre Frischwasser in das Gewässer gegeben und dieses vom Einlaufschacht her durchgespült, heisst es weiter.

Laut Polizei wurde das abgepumpte Wasser-Gülle-Gemisch auf einer Wiese verteilt. Der Schaden konnte noch nicht abgeschätzt werden. Neben der Kantonspolizei St. Gallen waren die zuständige Feuerwehr und der Umweltschadendienst des Kantons St. Gallen vor Ort.

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