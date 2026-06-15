In der Luzerner Werft lässt sich eine neue Trendsportart spielen

Keystone-SDA

Die Zwischennutzung Werft am linken Seeufer in der Stadt Luzern erhält ein Pickleball-Feld. Die Kleinsportanlage ersetzt die bisherige Spielbox, teilte die Stadt am Montag mit.

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(Keystone-SDA) Die Zwischennutzung am südlichen Abgang des Werftstegs in der Stadt Luzern besteht seit 2022 und soll bis zur geplanten langfristigen Entwicklung ab 2031 weitergeführt werden. Der Pop-up-Park befindet sich bei den ehemaligen Bootsabstellplätzen.

Mit dem Pickleball-Feld entstehe ein zusätzliches, kostenlos nutzbares Sportangebot für die Bevölkerung, hiess es weiter. Vor Ort können Bälle und Schläger gratis ausgeliehen werden.

Die bisherige Spielbox verschwindet, die übrigen Elemente der Zwischennutzung, darunter Tischtennis, Sitzplätze, Pergola und Grünflächen bleiben laut Mitteilung bestehen. Auch der farbig bemalte Werftsteg bleibt Teil des Areals.

Pickleball ist eine Ballsportart aus den USA, die Elemente von Tennis, Badminton und Tischtennis verbindet. Sie kann mit zwei oder vier Spielern gespielt werden. Das Feld hat die Grösse eines Badmintonfeldes und ist damit rund ein Drittel so gross wie ein Tennisfeld.