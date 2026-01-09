In der Ostschweiz steigt die Arbeitslosenquote weiter leicht an

Keystone-SDA

In den Ostschweizer Kantonen hat sich die Arbeitslosenquote im Dezember 2025 gegenüber dem Vormonat erhöht. Bei der Kurzarbeit registriert der Kanton St. Gallen einen leichten Rückgang.

1 Minute

(Keystone-SDA) Im Kanton St. Gallen stieg die Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte auf 2,3 Prozent. Die Arbeitslosigkeit entwickle sich weiterhin in einem Bereich, der für die Saison üblich sei, schrieb die Staatskanzlei am Freitag in einer Mitteilung.

Kurzarbeit haben derzeit 71 Betriebe für insgesamt 2099 Mitarbeitende vorangemeldet. Damit sei die Zahl der Betriebe um acht und die Zahl der Mitarbeitenden um elf gesunken, hiess es in der Mitteilung weiter. Die Begründung «US-Zölle» werde bei der Kurzarbeit von etwa einem Fünftel der Betriebe genannt, im Vordergrund stünden aber vor allem generell konjunkturell bedingte Schwierigkeiten.

Im Thurgau stieg die Arbeitslosenquote gegenüber November 2025 um 0.2 Prozentpunkte auf 2,6 Prozent. Die Zahl der Voranmeldungen für Kurzarbeit blieb im Dezember auf dem Niveau des Vormonats.

Einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit verzeichnet auch der Kanton Appenzell Ausserrhoden. Dort liegt die Arbeitslosenquote bei 1,8 Prozent, 0,1 Prozentpunkt mehr als im Vormonat. Den schweizweit tiefsten Wert weist Appenzell Innerrhoden aus. Auch dort ist jedoch ein leichter Anstieg auf 0,9 Prozent zu verzeichnen.

Der schweizweite Schnitt beträgt 3,1 Prozent.