In der Schöllenen sind Steine auf eine Schutzgalerie gestürzt
In der Schöllenenschlucht UR hat sich am Freitag ein Steinschlag ereignet. Das Material fiel auf eine Galerie der Gotthardroute, welche die Strasse schützt. Der Verkehr ist von dem Ereignis nicht betroffen.
(Keystone-SDA) Gaudenz Oetterli, Sprecher des Bundesamts für Strassen Astra, bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA den von «Blick» und «20 Minuten vermeldeten Steinschlag.
Das Gestein ging kurz vor Mittag auf die Galerie Tanzboden nieder. Diese konnte die Strasse vor dem Steinschlag schützen. Der Verkehr sei von dem Steinschlag nicht betroffen sagte Oetterli.
Über die Galerie führt aber ein Wander- und Veloweg. Diese Verbindungen wurden aus Sicherheitsgründen gesperrt. Personenschäden habe es keine gegeben, sagte Oetterli.
Am Nachmittag werden Spezialisten prüfen, ob die Galerie Schaden genommen hat. Geologen werden ferner das Steinschlaggebiet überprüfen.
Wie viel Gestein sich vom Berg gelöst hatte, war am Freitagnachmittag noch nicht bekannt. Es sei aber ein Steinschlag und damit kein grosses Ereignis gewesen, sagte Oetterli.