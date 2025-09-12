The Swiss voice in the world since 1935
In einem Bach bei Andwil sterben mehrere hundert Fische

Keystone-SDA

Im Tobelbach bei Andwil TG sind am Donnerstag mehrere hundert Fische verendet. Weshalb die Tiere starben, ist gemäss einer Mitteilung der Polizei vom Freitag noch unklar.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bei der kantonalen Notrufzentrale ging am Donnerstagmorgen die Meldung ein, dass es im Tobelbach zu einem Fischsterben gekommen sei. Dies schrieb die Kantonspolizei Thurgau am Freitag in einer Mitteilung.

Eine Polizeipatrouille sowie Fachleute des Amts für Umwelt und der Jagd- und Fischereiverwaltung stellten fest, dass zwischen Buch bei Kümmertshausen und Andwil mehrere hundert tote Fische im Wasser trieben.

Die Feuerwehr wurde für die Zufuhr von Frischwasser aufgeboten. Die Ursache für das Fischsterben wird von kantonalen Fachleuten untersucht, hiess es in der Mitteilung.

