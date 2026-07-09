In einem Schrebergarten in Bad Ragaz SG brennen Häuschen ab

Keystone-SDA

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In Bad Ragaz sind am Mittwochmittag mehrere Schrebergärten in Brand geraten. Ermittlungen zur Brandursache laufen.

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(Keystone-SDA) Der Brand war kurz vor 13 Uhr gemeldet worden. Als die Feuerwehr beim Schrebergarten an der Heulösergangstrasse eintraf, seien mehrere Häuschen bereits in Brand gestanden, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Donnerstag mit.

Das Feuer drohte, sich auszubreiten, konnte aber gestoppt und anschliessend gelöscht werden. Es gab keine Verletzten.

Mehrere Häuschen im Schrebergarten brannten vollständig ab. Der Schaden wird auf rund 150’000 Franken geschätzt. Bei der Ermittlung der Ursache ist das Kompetenzzentrum Forensik im Einsatz.