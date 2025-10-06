In einem Teil der Stadt Luzern fiel vorübergehend der Strom aus
In einem Teil der Stadt Luzern ist am Montagmorgen für rund 45 Minuten der Strom ausgefallen. Nach Angaben von EWL Energie Wasser Luzern AG betraf die Störung den linksufrigen Teil der Stadt.
(Keystone-SDA) EWL-Sprecher Fabian Kreienbühl sagte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, die Störung sei um 08:45 Uhr aufgetreten. Sie sei gegen 09:30 Uhr wieder behoben gewesen.
Betroffen waren die linksufrigen Quartiere von der Kleinstadt bis Schönbühl. Der Grund der Störung war nach 09:30 Uhr nach Angaben von EWL noch nicht bekannt.